Após pedido de desculpas à repórter, cantor sertanejo, Bruno revela conversa com comunicadora: Marcas de processo de vida

Em um evento que aconteceu em São Paulo, na última segunda-feira, dia 15, durante uma entrevista, Bruno, dupla de Marrone, fez comentários bastante polêmicos sobre o gênero da repórter Lisa Gomes. Segundo informações do jornal Extra, o artista deixou a profissional bastante desconfortável ao perguntar:

- Você tem p*u?

Depois do ocorrido, Lisa passou a estudar processar o cantor por transfobia. Em nota ao veículo de comunicação, a repórter disse que estava em conversa com os seus advogados para entrar com uma ação contra Bruno por expor sua intimidade.

- Foi muito constrangedor. A sala estava lotada de gente e, quando ele falou aquilo, fez um silêncio, todo mundo olhando para cara do outro e para mim. Ficaram estarrecidos com aquela cena. Foi muito ruim. Eu espero que o Bruno faça uma retratação pública e peça desculpas, mas isso não vai livrar ele de um processo.

Nas redes sociais, a comunicadora também se pronunciou. Emocionada e ainda incomodada com o comentário, Lisa compartilhou um longo vídeo onde fala sobre o seu relacionamento com o próprio corpo e sexualidade.

Vale lembrar que ela é a primeira jornalista trans da televisão Brasil que luta pelos direitos da comunidade LGBT. Ao longo do desabafo, a repórter afirma que não gostaria mais de derramar lágrimas por causa do assunto, mas endereçou seus sentimentos ao sertanejo:

- Eu me senti desrespeitada sim por você Bruno. Eu não gostaria que você sentisse isso também, porque é muito ruim e eu acho que você nunca vai passar, nunca vai sentir o que eu estou sentindo agora nesse momento. É justamente essa coisa do se sentir invadida.

Quem não gostou nem um pouco de tudo que aconteceu e decidiu sair em defesa da colega comunicadora foi Carmo Dalla Vecchia. O ator gravou um vídeo onde aparece bastante irritado com o comentário e levanta questionamentos sobre o assunto:

- Pergunta: Qual é a necessidade de perguntar sobre a genitália de quem quer que seja? Talvez pessoas assim enxerguem pessoas trans como uma categoria abaixo deles, mas esse tipo de questionamento é e sempre foi nojento.

Algumas horas mais tarde, Bruno então decidiu pedir desculpas publicamente pelo ocorrido. Ao Extra, o sertanejo revelou que fez uma ligação para Lisa Gomes, buscando resolver o caso da forma mais tranquila possível.

Ela é do bem, e me mostrou com muita sinceridade que as marcas de todo um processo de vida são eternas, e que cada brincadeira de péssimo gosto como a minha pode trazer tudo à tona, contou o sertanejo em nota.