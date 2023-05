Carla Diaz afirma que tem como provar que os gastos pessoais após noivo ser acusado de usar dinheiro do instituto para comprar anel de noivado

16/05/2023 | 12:10



É eita atrás de vixe! Logo depois que uma denúncia anônima feita ao MP dizendo que Felipe Becari usou o dinheiro de seu instituto para comprar o anel de noivado de Carla Diaz e a viagem do casal à Itália, a atriz se pronunciou. Afinal, seu nome também foi mencionado na acusação.

Desde que eu assumi o relacionamento com o Felipe, isso [perseguição] tornou-se pior. A situação agora foi para outro nível, para um patamar que eu jamais poderia pensar. Fizeram denúncias anônimas ao Ministério Público, por exemplo, questionando o valor do meu anel de noivado. E questionando também uma viagem que fiz para Itália, que foi fruto/paga de uma relação minha com marcas parceiras, disse, segundo o jornal Metrópoles.

E completou:

Tenho documentado. Meus valores e caráter não compactuariam com ações ilícitas.

A atriz ainda usou as redes sociais para relatar que está recebendo ameaças de morte de fãs do BBB que não superaram o fim do relacionamento com Arthur Picoli.

Eu fiquei calada o máximo que eu pude, mas cheguei ao limite do meu emocional, precisava dar um basta! É perturbador saber que tem pessoas desejando o mal para o outro. [...] São 30 anos de muito trabalho para conquistar as coisas que eu tenho. Tudo o que é meu veio dessas três décadas de trabalho ininterrupto. A vida que eu tenho hoje, estável, é porque eu sigo trabalhando de segunda a segunda. Nada veio sem muita luta e suor. Eu e minha mãe sempre batalhamos para não faltar trabalhos, projetos e eu seguir nessa profissão que eu iniciei aos dois anos de idade. É uma vida inteira trabalhando.