Auricchio e Prearo dividem baião de dois

Da Redação



16/05/2023 | 11:10



Já com a cabeça voltada em que será seu sucessor na eleição do ano que vem, o prefeito de São Caetano, José Auriccho Júnior (PSDB), decidiu organizar um menu degustação dos pratos típicos que serão servidos na 12ª Entoada Nordestina, no próximo fim de semana. Vai ter de tudo: escondidinho, acarajé, entre outras iguarias. Mas dizem que quem irá dividir o baião de dois com Auricchio será o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo. O problema é que cardápio pode dar indigestão, já que tem muito mais gente querendo dividir a garfada.