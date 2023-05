Ponte Preta divulga detalhes sobre a venda de ingressos para clássico na Série B

16/05/2023 | 11:07



A Ponte Preta começará a venda de ingressos para o clássico com o Guarani, válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. Assim como os clássicos da capital e Santos, o duelo campineiro é realizado com torcida única, ou seja, apenas a torcida alvinegra poderá comparecer.

As bilheterias do estádio Moisés Lucarelli abrirão às 9h, assim como a venda online. Os sócios TC10, que têm direito a entradas nos jogos, precisam garantir seus ingressos até sexta-feira, às 12h. Os bilhetes que não forem trocados serão colocados à venda.

Os preços anunciados pela Ponte Preta são considerados populares. Os setores Arquibancada, Geral e Setor Sul são os mais baratos: todos com R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). Setor TC10 Vip terá preço único de R$ 40, enquanto as cadeiras vitalícias serão comercializadas por R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira).

Na última rodada, a Ponte Preta perdeu para o Londrina, por 3 a 0, e segue com cinco pontos, em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. O Guarani superou o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, e chegou a 12 pontos, em quarto lugar. O dérbi campineiro será realizado no domingo, às 18h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).