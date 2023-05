Lenovo dá até R$ 2 mil em aquisição de notebook na troca por usado

Da Redação

Do 33Giga



16/05/2023 | 10:55



A Lenovo anunciou a promoção Troque seu notebook usado por um Lenovo, que dá desconto de até R$ 2 mil na aquisição de notebooks IdeaPad Legion ou Yoga. A ação é válida até o dia 31 de dezembro de 2023, exclusivamente para clientes que comprarem dispositivos nos quiosques da marca no Shopping Recife (Recife/PE) ou no Shopping Ibirapuera (São Paulo/SP).

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Para ser elegível, o notebook usado precisa estar em boas condições de uso: sem peças ou pedaços quebrados ou em falta, todos os botões do teclado e liga/desliga, carcaça íntegra sem avarias ou descolamento e dano estrutural.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A tela também não pode estar quebrada, trincada, com manchas ou pixel queimado, LCD vazando ou problemas semelhantes. Os dispositivos devem obrigatoriamente conter cabo de força e fonte de alimentação compatíveis, incluindo voltagem de saída e plug de conexão – não é necessário ser original. Não é necessária nota fiscal.

São aceitos notebooks das marcas Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo e Samsung, desde que cumpram os requisitos de condições de uso e tenham processadores Intel Core i3, i5, i7 ou i9 da sexta geração em diante, ou AMD Ryzen 3, 5, 7 ou 9 da segunda geração em diante. Os sistemas operacionais aceitos são Windows 7 (todas as edições), 8 e 8.1, 10 e 11; Linux Ubuntu, Mint, Kubuntu e Fedora.

A avaliação é feita na hora por um técnico especializado, que também pode realizar o backup e fazer migração dos dados, com ferramenta exclusiva Lenovo, sem custo adicional para o cliente. Além do desconto, os clientes que adquirirem novos PCs com Windows 11 ganham três meses da Xbox Game Pass Ultimate.

Os notebooks antigos são direcionados a um parceiro da empresa, que irá recondicionar e revender os dispositivos, evitando o descarte indevido.