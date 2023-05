Charge do dia

Seri

16/05/2023



A presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do governo Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB) no Fopa (Fórum Paulista de Desenvolvimento), em São Bernardo, sinaliza uma aproximação do prefeito Orlando Morando (PSDB), que perdeu espaço no ninho tucano, com os petistas. No evento, ex-governador de São Paulo se reuniu com representantes das montadoras de veículos da cidade (Volkswagen, Mercedes-Benz e Scania) e prometeu que no dia 25, quando e Comemorado o Dia da Indústria, o governo federal dará “boas notícias” ao setor.