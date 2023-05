Palavra do Leitor

Da Redação



16/05/2023 | 10:35



Diário, 65 anos

Se já é difícil manter um jornal no Brasil, o que dizer então desta literal façanha do Diário, que completa 65 anos, e ininterruptamente bem informando essa próspera e populosa região de São Paulo?! Parabéns ao competente corpo de jornalistas e envolvidos que mantêm de pé o compromisso inabalável do Diário, de levar a seus orgulhosos leitores o que há de melhor na informação!

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Campo de concentração

Entende-se como investigativo, o ramo jornalístico especializado em desvendar mistérios e fatos ocultos do conhecimento público, especialmente crimes e casos de corrupção. Ele é conhecido especialmente por desvendar atos ilícitos e divulgar informações que poderes públicos pretendem esconder. Um caso que merece pauta desse tipo de jornalismo é o fato de existir um campo de concentração instalado a mais de quatro meses em Brasília. Fica a dica para jornalistas sérios e não compromissados com o atual governo.





Vanderlei Retondo - Santo André

MST

O que estava fazendo o vice-presidente da República, Alckmin, o Picolé de Chuchu, num evento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), este que tem pautado sua agenda no cometimento de crimes invadindo órgãos públicos e terras particulares e produtivas em todo Brasil? Alckmin foi aclamado pelos integrantes como ‘guerreiro do povo brasileiro’. Num passado não muito distante, sabe quem foi ovacionado com esta expressão? Nada mais, nada menos que José Dirceu, este desprezível que dispensa apresentação aqui. Está mal na fita, hein Alckmin?, como diz um ditado popular! Somando-se a isto, salta aos nossos olhos a ida a tiracolo de Stédile, líder máximo do MST, na viagem oficial do ‘L’ à China. Que mensagem passa este governo ao setor que mais tem contribuído para a composição do nosso PIB (Produto Interno Bruto), 1/3 de tudo que é produzido no Brasil? Desde Janeiro, foram mais de 50 invasões. Até quando o agronegócio vai resistir e suportar ser tratado desta forma pelo governo federal? Até quando o governo ‘L’ vai incentivar e passar a mão na cabeça do MST e outros movimentos que só trazem atrasos ao desenvolvimento do país? Precisamos caminhar rumo ao progresso e não perdermos tempo com temas ultrapassados como este.





Mauri Fontes - Santo André

Falta de água

Alunos, funcionários e visitantes do Jardim Botânico e Escola de Ecologia em São Caetano sofrem com falta de água no equipamento, o que virou rotina após posse da nova direção. Chega a ser difícil acreditar quando o Diário nos traz esse inconformismo noticiado por Renan Soares <CF51>(Setecidades, dia 9)</CF>. E o pior é que a Prefeitura de São Caetano alega que tal absurda medida é por corte de gastos. E só nos cabe agora apelar, como setecidadenses que somos, para os institucionais fiscalizadores: Câmara Municipal e a Corregedoria Geral do Município de São Caetano, para que os mesmos intervenham contra esse absurdo. E que não sejamos interpretados por defensores desse ou daquele partido político e seus representantes legais e em atividade. Pois o partido que sempre defendemos e continuaremos defendendo é o partido (apolítico) que cuida desses seres humanos, alunos, funcionários e visitantes da nossa coirmã cidade.

Cecél Garcia - Santo André

Futebol

Do jeito que as coisas vão caminhando, com o São Bernardo jogando o fino da bola no Brasileiro da Série C e o Corinthians passando vergonha na Série A, em 2024 poderemos ver as duas equipes se enfrentando no Estádio 1º de Maio (Esportes, ontem). Tigre contra Timão será um dos jogaços da Série B no ano que vem.

Soraia C. Pêra - São Bernardo