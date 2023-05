O descaso de Reple

Da Redação



16/05/2023 | 10:30



Se faltava alguma sinalização para constatar o descaso do secretário Geraldo Reple Sobrinho com a saúde de São Bernardo, ela ocorreu ontem no finalzinho da tarde. O auxiliar do prefeito Orlando Morando (PSDB) simplesmente ignorou a audiência de conciliação que havia sido convocada pelo TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) para discutir se seria possível ao município estancar a série de demissões que estão ocorrendo no setor em meio à crise desencadeada por falhas grotescas no atendimento aos pacientes são-bernardenses. A Prefeitura não apenas deixou de justificar a ausência do comandante da Pasta, como também não enviou nenhum outro representante ao compromisso.

Em tese, se a administração são-bernardense estivesse realmente disposta a melhorar a qualidade da saúde na cidade, não seria necessária a intervenção do TRT-2. Com R$ 1,3 bilhão em caixa, Reple teria condições de aumentar o número de servidores se quisesse responder aos reclamos da população que é submetida a atendimento precaríssimo nas unidades da rede municipal, conforme vem mostrando série de reportagens publicadas neste Diário nas últimas semanas. Entretanto, o secretário decidiu, sabe-se lá por quais razões, caminhar em sentido contrário e demitir pessoas. Noventa e sete profissionais já teriam sido desligados e o temor do sindicato da categoria é que a lista seja ampliada para 500.

Não há como discordar do presidente do SindSaúde ABC, Almir Rogério da Silva, o Mizito, que utilizou palavras duras para descrever a irresponsabilidade de Reple: “Se ele tivesse o compromisso com o município, estaria presente. Se estivesse preocupado com a saúde de São Bernardo, teria pelo menos enviado outra pessoa para o representar”. Em uma cidade que tivesse o mínimo de respeito pelos munícipes, seria ele, o secretário, demitido sumariamente. Na administração de Orlando Morando, todavia, comportamentos assim são não apenas tolerados como incentivados – ou o chefe do Executivo vai repreender, ou punir, o subordinado pela falta ao compromisso com a Justiça do Trabalho? Triste.