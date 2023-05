Confinada em A Grande Conquista, Natália Deodato solta o verbo e diz que Linn da Quebrada não fala com pobre

16/05/2023 | 10:10



Fogo no parquinho? Na última segunda-feira, dia 15, em A Grande Conquista, Natália Deodato soltou o verbo sobre Linn da Quebrada. Sem papas na língua, ela afirmou que a ex-BBB é o puro estrelismo.

- É estrela, não fala com pobre não. A gente tem um grupo eu, ela, Jessi [Alves] e Naiara Azevedo. Nós três ficamos falando sozinhas lá, disparou.

Vale lembrar que, na época do BBB22, Natália fez alianças com Linn da Quebrada, mas parece que a amizade fora do reality ficou abalada.

Minutos depois da afirmação, Linn usou o Twitter para se defender.

Vamos aos fatos: 1- Eu perdi o celular que tinha e estou com outro número. 2- Eu não gosto de grupo de zap. Fico ansiosa com a sensação se sempre ter demanda a cumprir. Tenho grupos de trabalho que já demandam muita energia. 3- Não é elitismo é meu modo de preservar saúde mental.

E completou:

E outra, a Natália já está no seu terceiro reality. Me parece meio incoerente se apoiar na justificativa de eu não falar com ela por ela ser pobre. Nossa amizade na casa foi bem conturbada e bola pra frente. Estamos seguindo. Não soul a melhor pessoa, mas faço meu melhor do meu jeitinho.