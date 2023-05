Em jogo tenso e com bolada, Djokovic elimina Norrie e reencontra Rune em Roma

16/05/2023 | 09:38



Em jogo tenso, o sérvio Novak Djokovic derrotou o britânico Cameron Norrie nesta terça-feira e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Roma, na Itália. O líder do ranking, que perderá o posto na próxima atualização, superou o 13º cabeça de chave por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h30min de duelo.

A partida foi marcada pela tensão no segundo set, após Norrie acertar uma bolada no sérvio num smash que serviu para vencer o ponto e devolver uma quebra de saque que havia acabado de sofrer. No lance, Djokovic estava de costas para o rival, já desistindo do ponto, e acabou atingido na perna.

Ao levar a bolada, ele virou para o britânico sem esconder a irritação. Norrie pediu desculpas. Mas o clima tenso persistiu ao longo da parcial. Numa das trocas de lado de quadra, Djokovic fechou a cara diante do adversário.

Com a vitória, o tenista da Sérvia avançou às quartas de final em Roma pela 17ª vez consecutiva. Djokovic ainda igualou o recorde de partidas disputadas na competição italiana. A marca de 77 partidas era isolada de Rafael Nadal, que acumula 69 vitórias e 8 derrotas (mas está fora da edição deste ano, por lesão). O sérvio tem 67 triunfos e 10 revezes.

Nas quartas de final, o atual líder do ranking vai enfrentar o dinamarquês Holger Rune. Será a primeira vez que os dois vão se enfrentar desde que Djokovic foi surpreendido pelo jovem tenista na final do Masters de Paris, no fim da temporada passada. Rune avançou em Roma ao superar o australiano Alexei Popyrin por 6/4, 5/7 e 6/4.

Em outros jogos do início desta terça, o grego Stefanos Tsitsipas superou o local Lorenzo Sonego por 6/3 e 7/6 (7/3). Ele avançou às oitavas de final. E terá pela frente o vencedor do duelo entre o local Lorenzo Musetti e o americano Frances Tiafoe.

Um dos confrontos das oitavas terá o alemão Alexander Zverev e o russo Daniil Medvedev. O duelo foi confirmado com a vitória do tenista da Alemanha sobre o americano J.J. Wolf por 6/4 e 7/5.