Procuradoria pede 30 dias de ‘gancho’ a jogador do Tigre por manipulação

Da Redação



16/05/2023 | 09:43



O volante Fernando Neto, do São Bernardo FC, é um dos oito jogadores que podem ser suspensos preventivamente do futebol por 30 dias por suspeita de envolvimento no esquema de manipulação de resultados investigado pelo Ministério Público de Goiás. O pedido foi feito pela procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

A solicitação se baseia na Operação Penalidade Máxima II, que apura denúncia de que atletas provocam cartões amarelos e vermelhos para lucrar em sites de apostas. O Tigre já havia afastado o atleta, preventivamente.

Além de Fernando Neto, o pedido da procuradoria atinge Eduardo Bauermann (Santos), Moraes (Aparecidense), Gabriel Tota (Juventude), Paulo Miranda (Náutico), Igor Cariús (Sport), Matheus Gomes (Sergipe) e Kevin Lomónaco (Red Bull Bragantino).