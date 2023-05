Prefeitura de São Bernardo ameaça despejar lojistas de centro comercial

Thainá Lana

do Diário do Grande ABC



16/05/2023 | 08:35



“O box nunca foi e nunca será de vocês.” Essa frase foi dita ontem por uma funcionária da Secretaria de Habitação de São Bernardo, segundo afirma a comerciante Geralda Maria Procópio Simprício, 59 anos, que ocupa um box no Centro Comercial Vanguarda, localizado na Avenida Wallace Simonsen, 1.920, no Bairro Nova Petrópolis.

A lojista foi até a secretaria após receber uma notificação de desocupação do local da Prefeitura. Além dela, outros 11 comerciantes também foram ameaçados de despejo, e buscam por respostas do Paço. “Os boxes foram cedidos porque fomos despejados das nossas casas e estabelecimentos. A Prefeitura disse que após dois anos receberíamos a escritura do boxe, mas depois de hoje acredito que isso nunca iria acontecer. Fomos enganados”, diz Geralda, que possui um brechó.

Em junho do ano passado, 28 pessoas foram contempladas com boxes no centro comercial porque haviam sido removidas, em outubro de 2021, dos imóveis onde trabalhavam. Os locais estavam situados em área de risco, na Rua dos Vianas e na Rua da Assembleia, na região do Baeta Neves. Os espaços comerciais fazem parte do projeto de urbanização integrada, que incluíram obras de canalização dos córregos Saracantan e Colina, pavimentação de vias e melhorias de infraestrutura.

No documento de remoção fixado por funcionários da habitação nos boxes, não há qualquer justificativa do motivo da ordem de despejo. A notificação informa que hoje e amanhã, a partir das 8h, será realizada a ação de retomada dos espaços, e solicitam a “desocupação total” e retirada de materiais que estejam dentro do espaço, caso contrário os pertences serão apreendidos.

De acordo com os comerciantes, a administração são-bernardense realizou fiscalização surpresa no local na última semana, nos dias 10, 11 e 12 de maio. Durante a ação, foram emitidas notificações que solicitavam a “abertura de imediato da atividade comercial acatando desta forma as orientações da Sehab”, e “o não cumprimento desta notificação acarretará a adoação de medidas administrativas cabíveis pela Prefeitura Municipal”.

“O prejuízo já está muito grande para perder ainda mais. Estamos desesperados, sem conseguir vender e ainda sendo ameaçados de despejo”, desabafa Marta Maria Barbosa Marques, responsável pelo boxe 19 e que investiu cerca de R$ 40 mil em uma lanchonete no centro comercial, entre obras de infraestrutura e mercadorias.

Em seis meses de funcionamento, a comerciante reclama que não conseguiu faturar nada por conta do baixo movimento, e por isso precisou fechar o boxe para trabalhar em outro local.

“Não vendi um real se quer aqui. O local é muito afastado, não passa ninguém, as pessoas ficam com medo e não entram aqui, é muito isolado”, diz Marques.

Ela conta que, além da reforma geral, também investiu em materiais de publicidade para tentar atrair clientes. “Fiz tudo o que podia antes de fechar temporariamente, entreguei panfletos na avenida, mas nada adiantou. Precisei fechar para poder pagar as contas e os empréstimos que fiz, o plano era conseguir dinheiro para voltar a trabalhar no boxe”, relata.

Além dela, outros comerciantes justificam que diminuíram a frequência de funcionamento dos comércios porque não conseguiam arcar com os custos mensais do espaço, como água, luz e condomínio. Eles alegam ainda que avisaram a Secretaria Municipal de Habitação sobre a alteração no funcionamento das lojas, e questionam o documento de uso de posse do local, cedido aos lojistas.

“Sempre comunicamos a secretaria sobre a nossa realidade. Alguns tinham problemas de saúde e estavam afastados por ordem médica, outros estavam sem conseguir pagar as contas do espaço e por isso precisaram buscar diferentes fontes de renda. Não é justo, vamos perder tudo que investimos, sendo que eles estavam cientes de tudo. Sem contar que não há nada no regulamento de posse sobre horário de atendimento e frequência de trabalho”, declara a comerciante Marques.

Procurada pelo Diário, a Prefeitura de São Bernardo não respondeu até o fechamento desta edição sobre o motivo do despejo e nem as normas de regulamento de posse do espaço.

Sem respostas, os comerciantes se dividem entre retirar ou não os pertences dos boxes. “Estamos sem saber o que fazer, não sei se tiro minhas coisas ou se espero para ver o que vai acontecer. Estamos com medo, depois de tanta luta vamos perder tudo que conquistamos”, conta Lucieni Costa da Silva, 40, dona de uma agência de viagem no local.