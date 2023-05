Paulo Vieira se justifica após notas altas no Dança dos Famosos: Não quero ser ameaçado por nenhum outro ator

16/05/2023 | 08:10



No último domingo, dia 14, Paulo Vieira foi jurado do Dança dos Famosos no Domingão com Huck. Após sua participação, o humorista foi criticado na web por ter dado apenas notas altas aos participantes. Entretanto, Paulo se justificou.

Dei 10 pra todo mundo pois não quero ser ameaçado por nenhum outro ator da casa, publicou o global.

Segundo Lucas Pasin, o comediante estaria se referindo a Marcello Melo Jr., que recebeu nota 9.9 de Paulo ao participar do programa em 2021. De acordo com o colunista, fontes afirmaram que o ator não gostou de receber menos que 10 por sua apresentação e a situação mexeu com o ego dele na época.

A última vez que fui no Domingão dei um 9.8 para um ator da Globo que mandou um áudio no maior piti dizendo que ia me pegar na saída do Projac. Eu juro que esperei lá, mas ele não foi, escreveu Paulo em um tweet que, segundo Pasin, foi excluído.