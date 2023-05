Após perder espaço no ninho tucano, Orlando se reaproxima de Alckmin

16/05/2023 | 08:06



A presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do governo Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB) no Fopa (Fórum Paulista de Desenvolvimento), em São Bernardo, sinaliza uma aproximação do prefeito Orlando Morando (PSDB), que perdeu espaço no ninho tucano, com os petistas. No evento, ex-governador de São Paulo se reuniu com representantes das montadoras de veículos da cidade (Volkswagen, Mercedes-Benz e Scania) e prometeu que no dia 25, quando e Comemorado o Dia da Indústria, o governo federal dará “boas notícias” ao setor.

O vice-presidente afirmou que o Planalto está trabalhando em um conjunto de medidas voltadas ao segmento industrial. “Se preparem, dia 25 vamos ter boas notícias para a indústria”, prometeu.

A expectativa é que o pacote inclua medidas de resgate do carro popular e de apoio à indústria de caminhões num esforço para aquecer o mercado de veículos.

Em seu discurso, que deu foco à agenda de competitividade do governo, Alckmin não avançou nas ações a serem lançadas. Limitou-se a dizer que estão sendo estudados vários projetos “mais focados”.

Apesar das medidas específicas às indústrias, Alckmin considerou ser mais importante evoluir nas medidas macroestruturais, como a reforma tributária e o novo marco fiscal, de modo a enfrentar a elevada carga de impostos carregada pela indústria e o alto custo de capital.

“Precisamos agir nas causas do baixo crescimento”, disse o vice-presidente.

Alckmin avaliou que o câmbio, com a cotação do dólar oscilando ao redor de R$ 5, está em patamar competitivo para os produtos brasileiros. “O câmbio está bom”, disse Alckmin, acrescentando que o dólar mais próximo a R$ 1 “mata a indústria”, já que torna “muito mais barato importar”. E declarou: “Hoje, o câmbio a R$ 4,90 ou R$ 5, vai variar um pouco nessa faixa, é um câmbio competitivo. Ele não pode ter grandes oscilações”.

A agenda de competitividade esteve no foco do discurso de Alckmin, que elencou medidas tomadas ou planejadas pelo governo nas áreas de educação, logística e comércio exterior.

Além de prometer um grande programa de concessões e de PPPs (Parcerias Público-Privadas), como forma de corrigir atrasos na infraestrutura de transporte, o vice-presidente defendeu que os acordos comerciais privilegiem os países vizinhos do continente, principal destino dos produtos industriais exportados pelo Brasil.

Em paralelo, pontuou, será um “passo importante” ao comércio exterior se o Mercosul fechar acordo com a União Europeia.

Durante o fórum, Alckmin também manifestou otimismo sobre a queda dos juros, considerando não haver no País uma inflação de demanda, mas sim uma inflação importada, por conta do choque de oferta decorrente da guerra na Ucrânia, e de preços administrados, dada a reoneração dos tributos federais sobre combustíveis.

Após declarar que não vê sentido em a Constituição ter uma regra de teto dos gastos, o vice-presidente disse também estar otimista com a votação nas próximas semanas do novo arcabouço das contas públicas, que considerou ser uma proposta inteligente por estabelecer bandas para as metas de fiscais.





