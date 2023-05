Mendoza deve reforçar ataque do Santos no duelo com o Bahia pela Copa do Brasil

15/05/2023 | 18:35



O técnico Odair Hellmann deve contar com um valioso reforço para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O colombiano Mendoza participou do treinamento desta segunda-feira e vem sendo avaliado pelo departamento médico do clube. Como a evolução é satisfatória, o jogador tem boas chances de estar em campo para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira, na Vila Belmiro.

A melhora de Mendoza acontece no momento de afirmação do Santos, que vem de vitória fora de casa no Brasileiro sobre o Vasco e busca uma regularidade. Hellmann vai aproveitar a atividade desta terça-feira para definir se Mendoza entra como titular ou, pelo menos, pode ficar como opção no banco de reservas.

Uma volta já definida é a de Lucas Pires. Ele esteve fora do triunfo sobre os cariocas em São Januário mas está recuperado de um desgaste muscular. À disposição, a tendência é que o atleta seja titular da lateral esquerda.

O atacante Soteldo segue ausente, mas foi liberado pelo departamento médico e agora vai iniciar a transição física para ser reincorporado ao time. Satisfeito com o rendimento do time na última rodada do Brasileiro, o técnico santista deve apostar em ataque jovem e veloz para buscar o triunfo em casa.

Caso seja confirmado como titular, Mendoza vai ter a companhia de Deivid Washington e Ângelo. Caso não entre em campo, Lucas Braga fica com a vaga do atacante. A partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil acontece no dia 31 de maio e o duelo com o Bahia está marcado para a Fonte Nova.

Depois de um mau início no Brasileiro, Hellmann quer pegar embalo no triunfo sobre o Vasco para tentar uma recuperação na competição. "Foi uma vitória importante onde a equipe teve maturidade e personalidade para construir o resultado e conseguir ficar à frente do placar", comentou o técnico.

Com dez pontos, o time ocupa a sétima colocação na classificação e tem um clássico pela frente no final de semana. O desafio vai ser diante do vice-líder Palmeiras (14 pontos), sábado, na Vila Belmiro.