Cachorro mais velho do mundo completa 31 anos, segundo o 'Guinness World Records'

15/05/2023 | 17:09



O cachorro mais velho do mundo recentemente celebrou seu 31º aniversário, de acordo com o Guinness World Record, o Livro dos Recordes.

Bobi, um rafeiro do alentejo puro, uma antiga raça de Portugal, comemorou durante uma festança no último sábado, 13, em sua casa na vila portuguesa de Conqueiros, onde vive. Mais de 100 pessoas compareceram à "muito tradicional" festa portuguesa, conforme disse Leonel Costa, tutor do animal.

Carnes locais e peixes foram servidos para os convidados, com extra para Bobi, que só se alimenta de comida para humanos. Um grupo de dança se formou com Bobi participando de uma das coreografias.

Costa já teve diversos cachorros com idade avançada no passado, incluindo a mãe de Bobi, Gina, que viveu até os 18 anos. Contudo, Costa disse que ele nunca imaginou que um cachorro chegaria aos 30 anos.

"Nós vemos situações como essa como um resultado normal da vida que eles têm, mas Bobi é um caso especial", disse.

Um dos maiores fatores que contribuem para a longevidade de Bobi é o "ambiente calmo e pacífico" em que ele vive, de acordo com o dono.

Ao longo de sua vida, Bobi vagou livremente pelas florestas ao redor da casa de Costa. Ele nunca usou coleira ou foi acorrentado.

O cachorro "muito sociável" nunca esteve sozinho porque ele cresceu cercado por muitos outros animais, disse Costa.

Agora em seus últimos anos, Bobi tem dificuldade de andar, então ele prefere ficar em casa no quintal. A visão dele piorou, o que significa que ele esbarra nas coisas com frequência quando anda.

Assim como humanos com idade avançada, Bobi dorme muito. Ele imediatamente deita na cama depois de comer, apesar de preferir tirar uma soneca perto da lareira quando está frio, disse seu tutor.

A data de nascimento de Bobi foi confirmada pelo Serviço de Medicina Veterinária do Município de Leiria, que registrou Bobi em 1992.

A idade dele também foi verificada por uma base de dados de pets autorizada pelo governo português.

Costa, agora com 38 anos, tinha apenas oito quando Bobi nasceu. Para ele, Bobi é uma lembrança viva do passado, ele disse.

"Bobi é especial porque olhar para ele é como relembrar das pessoas que foram parte da nossa família e, infelizmente, não estão mais aqui, como meu pai, meus irmãos, ou os meus avós, que já deixaram esse mundo", disse Costa. "Bobi representa essas gerações".