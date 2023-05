Letícia Sabatella compartilha texto de maternidade solo: É antigo mas, infelizmente, continua atual

15/05/2023 | 17:10



Letícia Sabatella deu o que falar após compartilhar um texto sobre maternidade solo após o Dia das Mães. A atriz, vale pontuar, é mãe de Clara, fruto do seu antigo relacionamento com o ator Ângelo Antônio.

Nas redes sociais, atriz repostou o texto da poeta Alice Ruiz. Segundo Letícia, a obra é antiga, mas infelizmente continua atual.

De tanto ouvir que os raros homens que cuidam sozinhos dos filhos deveriam ser chamados de 'pães' cheguei a esse conceito para me referir à multidão de mulheres que criam sozinhas seus filhos, tenham ou não o pai por perto. (O texto é antigo mas, infelizmente, continua atual), escreveu ela.

Na publicação, Letícia ainda postou um carrossel de fotos com a herdeira, que tem 30 anos de idade, e nasceu com 27 semanas de gestação. Vale pontuar que a atriz ficou com Ângelo Antônio de 1991 a 2003.

Atualmente, Letícia vive um relacionamento sério com Daniel Dantas.