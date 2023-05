Leonardo comenta sobre preferência entre os filhos: Dizem que o amor é convivência, então tem sim

15/05/2023 | 17:10



Durante o evento de aniversário do Villa Country, em São Paulo, Leonardo conversou com o Metrópoles sobre sua família. O cantor abriu o jogo sobre a relação com seus filhos e até declarou preferência!

Por mais que sejam de mães diferentes, o sertanejo é pai de Pedro, de 35 anos de idade, Monyque Isabella, de 31 anos de idade, Jéssica Beatriz, de 29 anos de idade, Zé Felipe, de 25 anos de idade, Matheus Vargas, de 25 anos de idade e João Guilherme, de 21 anos de idade.

Leonardo não citou nomes, mas afirmou que a convivência é um fator relevante para formação de afeto.

- Tem filho que você convive, e dizem que o amor é convivência, então tem sim. Nesse momento, eu me dividi entre eles, tô convivendo com todos. Convivo bem com o João, com a Isabella, com a Jéssica, com o Pedro, mas hoje já se igualaram. Por exemplo, o Zé foi criado comigo, né? Mas agora ele deu uma afastada da gente porque tem a família dele para cuidar, mas é assim o processo da vida. O amor é igual pra todos, assim como a herança.

O sertanejo aproveitou para falar sobre João Guilherme. A relação entre o músico e o filho mais novo sempre foi considerada turbulenta pela web, mas Leonardo nega os boatos.

- Ele é uma delícia, ele é diferente. Todos os meus outros filhos são mais caipiras, o Zé é caipira, o Pedro é caipira, o Matheus é caipira, minhas outras duas filhas também são caipiras. Ou seja, nascidos para o interior. Ele [João Guilherme] não, é todo carioca, cheio de gíria.