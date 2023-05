Camilla de Lucas se casa com músico Blecaute no Rio

15/05/2023 | 16:08



A influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas se casou com o músico Blecaute, cujo nome verdadeiro é Mateus Ricardo, no último sábado, 13, em uma cerimônia no Rio de Janeiro.

O evento contou com a presença de outros ex-participantes do reality, como Juliette, Carla Diaz e Pocah. João Luiz Pedrosa, o amigo mais próximo de Camilla no BBB 21, foi padrinho do casamento.

"Desde quando vi vocês pela primeira vez tive certeza de que o que vocês sentem um pelo outro é algo inexplicável. É lindo a forma como vocês acreditaram um no outro e se respeitam. Obrigado por me inspirarem tanto, amo vocês", disse o professor no Instagram.

Durante o domingo, 14, Camilla compartilhar os cliques do casamento com os seguidores. O fotógrafo Bernardo Zirkheuer, que também já havia feito o ensaio fotográfico do casal, registrou a cerimônia.

Em um dos registros, é possível ver que Barth, o cãozinho de raça border collie do casal, foi o responsável por levar as alianças ao altar.

Nos stories, a influenciadora revelou mais detalhes sobre o casamento. Ela explicou que a identidade visual e a decoração foram pensadas com uma estética "tropical contemporânea".

"Tem um quê de sofisticação e modernidade, mas sem perder a alegria, conforto, romantismo e singularidade que todo casamento merece ter", disse.

Camilla também divulgou vídeos de sua preparação e explicou que não quis ajuda de ninguém na hora de escolher o seu vestido de noiva. "Era o meu casamento, só a minha opinião e vontade bastavam neste dia. Não quis levar mãe nem amiga, estava segura e feliz."

Segundo a ex-BBB, a cerimônia foi simples e rápida. "Não queríamos cerimônia de 1 hora. Pavor. E também não foi pautado em nenhuma religião. Apenas sobre amor e para os convidados conhecerem a nossa história", disse.