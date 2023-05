Mãe de Marília Mendonça não vai comparecer à leitura de laudo do acidente da cantora

15/05/2023 | 16:11



Nesta segunda-feira, dia 15, a leitura do laudo do acidente que matou Marília Mendonça vai acontecer na sede do Cenipa, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Área Brasileira. O órgão é responsável pela investigação de acidentes aéreos e, após cerca de um ano e seis meses, tem um laudo definitivo sobre o que aconteceu com o avião que levava a cantora e sua equipe para seu próximo show.

Dona Ruth, mãe de Marília, marcaria presença no local para acompanhar a leitura. Porém, segundo o jornal Metrópoles, ela não vai mais comparecer à sede do Cenipa. O veículo revelou que, de acordo com informações do advogado da família da cantora, o motivo da ausência de Dona Ruth é a carga emocional que o laudo pode trazer.

Vale lembrar que o acidente aconteceu no dia 5 de novembro de 2021, e deixou outras quatro pessoas, além de Marília, mortas. O avião que a cantora estava caiu em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, e também que o laudo ainda será publicado. Ele será compartilhado com o público após uma coletiva de imprensa.