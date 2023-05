Helder Barbalho: Brasil tem necessidade 'extrema' de regulamentar mercado de carbono

15/05/2023 | 15:54



O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), defendeu que o Legislativo acelere a aprovação de um marco legal para regulamentar o mercado de carbono no Brasil. Segundo ele, o vácuo legislativo sobre o tema tem levado a iniciativa privada internacional a atuar diretamente junto às comunidades extrativistas na compra de crédito de carbono, o que preocupa.

"O Brasil precisa compreender que tem oportunidade de novo negócio que está na porta. O mercado privado já está fazendo de forma voluntária, o que me preocupa porque temos tido informações, até denúncias, de comunidade ribeirinhas de empresas internacionais que estão negociando oportunidades de carbono com comunidades extrativas", afirmou Barbalho durante o Seminário Brasil Hoje, do grupo Esfera Brasil, na manhã desta segunda-feira, 15.

Barbalho disse que a regularização do mercado de carbono é de necessidade "extrema". "É necessário vir gente de fora e dizer 'acordem porque vocês têm tesouro na mão'. Mercado internacional está ávido por pagar."

O governador afirmou também que avalia fazer a concessão de quatro milhões de hectares de área de floresta do Pará à iniciativa privada. Além disso, serão oferecidos também 20 mil hectares de áreas antropizadas - ou seja, que sofreram com a ação humana.

"Nós compreendemos que não basta apenas cuidar da floresta, nós precisamos restaurar áreas que no passado foram florestas e hoje estão antropizadas", disse.