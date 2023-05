Instagram: 5 dicas para ganhar alcance e engajamento

Da Redação

Do 33Giga



15/05/2023 | 15:55



As frequentes mudanças do algoritmo do Instagram, combinadas ao aumento de pessoas produzindo conteúdo, deixaram a vida de centenas de empresários muito mais difícil.

Afinal, quanto mais pessoas produzindo conteúdo, maior é a disputa por atenção, o que pode refletir em queda de alcance e engajamento para muitos perfis. A boa notícia é que com algumas estratégias de conteúdo, é possível reverter esse quadro.

Paulo Cuenca, especialista em marketing digital, selecionou cinco dicas para ajudar empreendedores a aumentarem suas vendas e voltarem a ter grandes performances em suas contas.

“Com as últimas atualizações da rede, o Instagram passou a distribuir o conteúdo inicialmente para um pequeno percentual da base de seguidores. Se eles engajam, a plataforma passa a distribuir para outras pessoas, caso contrário, o seu post morreu. Por isso é necessário escolher bem a mensagem que você quer propagar, e ousar na apresentação do seu produto”, comenta Cuenca.

Confira as dicas de Paulo Cuenca para voltar a ter alcance e engajamento no Instagram