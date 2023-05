Compra de híbridos e elétricos por locadoras sobe 89% em 2022 ante 2021, a 3,3 mil, diz Abla

15/05/2023 | 14:57



As locadoras de veículos emplacaram 3,3 mil híbridos e elétricos em 2022. O resultado representa crescimento de 88,9% quando comparado ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla). No entanto, a distribuição desses automóveis ainda é desigual, com a maior parte concentrada no Sudeste.

Segundo o levantamento, a aceleração do setor se deu a partir de 2021, quando atingiu a marca dos quatro dígitos (1.751 veículos) nas compras anuais. Três anos antes, em 2018, as locadoras emplacaram somente 43 veículos híbridos e elétricos no País, mostra Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos.

"É visível o desejo de um crescente número de pessoas por sustentabilidade, especialmente as mais jovens, e isso se aplica também à mobilidade urbana", avalia o conselheiro gestor da Abla, Paulo Miguel Junior.

Regiões

O total de híbridos e elétricos (soma dos 0 km e dos seminovos que permaneceram na frota) chegou a 5.684 unidades registradas em nome de empresas de aluguel de carros.

Regionalmente, o Sudeste concentra a maior parte dessa frota eletrificada, com 3.914 unidades licenciadas por locadoras. A região Sul vem na sequência, com 1.577 veículos, sendo 1.534 somente no Estado do Paraná.

Ainda conforme o levantamento da Abla, o Nordeste soma 92 veículos com tais motores. Já as locadoras que atuam no Centro-Oeste têm atualmente 72 veículos eletrificados, enquanto a região Norte chegou a 29 unidades.