Objeto não identificado cai do céu e atinge veículo no litoral paulista

15/05/2023 | 14:54



Um objeto não identificado atingiu um automóvel que estava dentro da garagem de um imóvel localizado na rua Frei Vital, no bairro Embaré, em Santos, litoral paulista, na noite da última terça-feira, 9. Conforme informações do jornal A Tribuna, o morador da residência, Marcel de Camargo, disse que o impacto do artefato, que estava fervendo, foi tão forte que amassou o capô e fez disparar o alarme do carro.

Ainda de acordo com o periódico, o morador pensou que poderia ser lixo espacial, depois acreditou ser uma peça de aeronave. No entanto, um conhecido teria descartado a possibilidade. Sem saber quem é o responsável pelo artefato que caiu, o morador não poderá cobrar ressarcimento pelos danos.

Procurada, a prefeitura de Santos ainda não se manifestou. O espaço permanece aberto.

A reportagem também tentou contato com a Força Aérea Brasileira (FAB), a qual ainda não se posicionou sobre a passagem de alguma aeronave no momento em que o objeto caiu do céu e atingiu o carro.