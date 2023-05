Pioli quer façanha do Milan para chegar à final da Liga: 'no esporte existem proezas'

15/05/2023 | 14:48



Reverter uma desvantagem de dois gols diante do seu maior rival para chegar à final do mais nobre torneio europeu. Pensando em desconstruir essa situação diante de uma embalada Inter de Milão, Stefano Pioli vem colocando a ingrata missão do Milan como uma façanha possível de ser cumprida no clássico que acontece nesta terça-feira, pelo jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões.

"No esporte existem proezas e nós acreditamos nelas. A Inter é um time forte, mas se jogarmos em alto nível e lutarmos, temos condições de buscar o objetivo. Vamos começar em desvantagem (perdeu o jogo de ida por 2 a 0), mas temos qualidade para superar o resultado", disse o treinador do Milan em coletiva.

Apesar da necessidade de uma vitória por dois de vantagem no tempo normal para forçar uma prorrogação, Pioli descartou qualquer tipo de precipitação. "O jogo é longo e queremos iniciá-lo da melhor maneira possível, tentando vencer os duelos individuais e aproveitar os erros do adversário", comentou o treinador.

Desfalque na primeira partida da semifinal, o atacante Rafael Leão treinou normalmente com o grupo e tem grandes chances de entrar em campo nesta terça. A evolução do atleta deixou a comissão técnica otimista quanto a sua escalação.

"Ontem (domingo), ele fez quase todo o trabalho com o grupo e esperamos que possa voltar aos treinos. Se estiver bem, vai entrar jogando como titular", afirmou Pioli sobre o aproveitamento do atacante português.

O desfalque deve ficar por conta do argelino Bennacer. Pioli não quis adiantar quem deve ser o substituto. O comandante rubro-negro afirmou ainda que o modelo de jogo a ser utilizado no clássico deve ser inspirado no que a sua equipe fez no segundo tempo da derrota de 2 a 0 para a Inter.

"Temos que começar o jogo da mesma forma com que atuamos na etapa final do primeiro duelo com a Inter. Aumentar a intensidade e trabalhar com tranquilidade em busca do resultado que precisamos", disse Stefano Pioli.