Festival em cidade do Walmart, nos EUA, tem Alanis Morissette como destaque

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



15/05/2023 | 14:55



O FORMAT Festival, criado em 2022 com apoio dos organizadores do Lollapalooza em Bentonville, cidade onde está a sede do Walmart, no Arkansas (EUA), anunciou seu retorno em 2023 com um lineup que tem como estrela a cantora canadense Alanis Morissette. LCD Soundsystem, Leon Bridges, Modest Mouse, Jamie XX, Tash Sultana, Big Wild, Little Simz, Bob Moses, Poolside, Channel Tres e Paul Cauthen, entre outros, também se apresentarão por lá.

O evento de três dias, que ocorrerá de 22 a 24 de setembro de 2023 no Sugar Creek Airstrip, em Bentonville, terá ainda performances, instalações e experiências artísticas de artistas renomados. Entre eles, destacam-se Guerrilla Girls, JR’s Inside Out Project, Jeremy Deller, Ragnar Kjartansson e Kameelah Janan Rasheed.

FORMAT Festival na cidade do Walmart

Em uma área de 250 acres, o Format Festival 2023 contará com dois palcos tradicionais de música ao vivo, além de outras áreas de apresentação, como The Cube, Drag Me To The Disco, Next Door | Nova Heat e Smokey’s. Haverá também baladas subterrâneas e palcos escondidos na floresta, além de instalações e comissões de artistas americanos e internacionais.

Confira o lineup completo do Format Festival 2023:

Lineup do FORMAT Festival 2023

Instalações na cidade do Walmart

O festival promete oferecer uma experiência sensorial completa, com um mercado chamado Bizarre Bazaar e diversos fornecedores de comidas e lojas. Também haverá paisagens sonoras experimentais, shows de luz, oficinas terapêuticas e ativações tecnológicas exclusivamente integradas.

Confira outros destaques da programação:

Guerrilla Girls: “I’m not a feminist but if I was” — O grupo anônimo de artistas ativistas femininas apresentará uma instalação que inclui seu icônico trabalho de parede interativo, com exposição de viés de gênero e étnico e a corrupção na arte, cinema, política e cultura pop. Para acompanhar o trabalho e sua participação no local, Guerrilla Girls hospedará ativações adicionais nos museus da cidade do Walmart, como o Momentary e Crystal Bridges Museum of American Art.

JR’s Inside Out Project — O JR’s Inside Out um projeto de arte participativa global que ajuda as comunidades a se manifestarem a respeito do que acreditam e a promover mudanças, apresentando retratos em preto e branco de membros da comunidade que serão espalhados pelo local do festival.

Kameelah Janan Rasheed: Smokey's — A ideia aqui é transformar a floresta em um oásis noturno com imagens e palavras.

ISTANBUL'74's Flags for Future — Flags for Future é um projeto de arte sustentável com obras criadas a partir de resíduos plásticos reciclados.

Ingressos

Quem quiser ir ao FORMAT Festival, na cidade do Walmart, assistir a um dia de shows precisa desembolsar US$ 100. O combo para os três dias do evento sai a partir de US$ 199. Os tíquetes estão à venda no site oficial.

