O Armário Não É o Nosso Lugar: documentário será exibido gratuitamente em SP

Da Redação

Do 33Giga



15/05/2023 | 14:55



O período que marca a vida de grande parte dos integrantes da comunidade LGBTQIA+ é a saída do armário. Esse será o tema abordado no documentário longa-metragem O Armário Não É o Nosso Lugar, que será exibido amanhã (terça-feira, 16), das 16h30 às 18h15, Praça da Colmeia, dentro da estação São Bento do metrô.

Com o objetivo de reunir diversas histórias de pessoas que passaram por este momento, o documentário O Armário Não É o Nosso Lugar busca explorar e entender como se dá esse processo de aceitação e de expressão da sexualidade e identidade de gênero. A obra apresenta uma diversidade de “armários”, cada um com sua própria história.

Estas são únicas e encontram também ecos em outras vivências. Pessoas cis e trans, mulheres, homens e não-binários de diferentes sexualidades, raças, naturalidades e faixas etárias relembram os momentos em que assumiram suas identidades para o mundo.

Ao aliar entrevistas a performances artísticas, O Armário Não É o Nosso Lugar demonstra que apesar das singularidades das pessoas e de seus diferentes processos, existem semelhanças que nos aproximam enquanto comunidade.

A valorização da produção cultural e artística da comunidade, além da visibilidade das vivências, conflitos e histórias de pessoas LGBTQIA+ ajudam pessoas que passam pelo processo de “saída do armário” e faz o público em geral conhecer pelo menos uma parte desse processo.

O elenco é composto por Adriano Nunes, Anna Souza, Filipa Brunelli, Katia, Ingrid Anjos, Júlia Paterniani (JuPat), Julian Santos, Sandra e Wendy Moretti.

O Armário Não É o Nosso Lugar: Ficha Técnica

Direção: Alexsandro Stenico

Roteiro: Sillas Carlos

Produção: Ana Carolina Dall Piaggi e Rubens Júnior

Direção de fotografia: Carol Maris

Direção de arte: Bárbara Meireles

Som direto: Gustavo Monteiro

Edição: Carol Maris

Sonorização: Carol Maris

Colorização: Vitoria Rod

Designer: Fernanda Cavenaghi

Animação: Thaís Bruschi

Finalização: Letícia Cruz

O Armário Não É o Nosso Lugar: Serviço