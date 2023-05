Para Inzaghi, clássico pela Liga dos Campeões é o 'maior da história da Inter'

15/05/2023 | 14:11



"Uma das partidas mais importantes da história da Inter". É dessa maneira que o técnico Simone Inzaghi vem preparando os seus jogadores para o clássico desta terça-feira, com o Milan, que pode recolocar a Inter de Milão novamente em uma final da Liga dos Campeões.

Após triunfar no confronto de ida da semifinal um contundente 2 a 0, o desafio de Inzaghi é deixar o elenco com a motivação em alta e, ao mesmo tempo, com os nervos no lugar para conseguir a classificação para a decisão.

"Será preciso ter a cabeça fria e o coração quente. É a única maneira de interpretar melhor a situação. Depende de nós, sabemos do valor do nosso rival, mas estamos em um momento muito bom e preparados para esse jogo tão importante."

Para essa partida, a intenção é manter a mesma postura que garantiu a vitória no primeiro encontro. Inzaghi descartou a possibilidade de jogar pelo empate (já que o time se garante até com derrota por um gol).

"Temos uma vantagem merecida, mas precisamos fazer outra boa partida porque vamos enfrentar um grande adversário. Estamos a 90 minutos de um sonho e graças a Deus chegamos até aqui. Temos que ter maturidade e seriedade", afirmou o treinador.

Focado no trabalho com seus jogadores, o comandante da Inter evitou falar da escolha do juiz Clément Turpin para apitar a partida, já que o Milan tem quatro jogadores franceses em seu elenco: Mike Maignan, Pierre Kalulu, Theo Hernandez e Olivier Giroud.

"Quase não falo sobre os árbitros, embora às vezes não consiga evitar. Não há nenhum problema com isso (a escolha de um juiz da França). Muitas pessoas me falaram sobre a escalação para o clássico, mas reforço que não há problemas, tenho a máxima confiança", encerrou o treinador.