Yugnir perde aliança de 60 mil reais durante casamento com Mirela Janis

15/05/2023 | 14:11



Eita que a cerimônia foi tão animada que o noivo até até se atrapalhou! Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Yugnir Ângelo e Mirela Janis realizaram uma festa de casamento para lá de luxuosa em João Pessoa, na Paraíba, que custou pelo menos dois milhões de reais e contou com a presença de diversos famosos na lista de convidados. No entanto, nem tudo saiu exatamente como nos planos.

Segundo informações do jornal Metrópoles, o noivo perdeu a aliança avaliada em 60 mil reais durante a cerimônia. Yugnir ficou desesperado para encontrar a joia, que escorregou de seu dedo no meio da festa e acabou sumindo.

Determinado a colocar o anel novamente em seu dedo, convocou os convidados a ajudarem na caça à aliança, que foi encontrada horas após o início do evento. Que perrengue, não é mesmo?

O casamento ainda contou com outros momentos marcantes, como a irmã de Deolane Bezerra mordendo a noiva para pegar o buquê, a homenagem de Felipe Araújo à Marília Mendonça e a entrada de Mirela com um vestido de noiva com aplicação de cristais Swarovski, avaliado em 200 mil reais.