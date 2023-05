Todos os filmes do MCU listados do mais para o menos popular

Da Redação

Do 33Giga



15/05/2023 | 13:55



O Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês) é uma franquia de audiovisual baseada em histórias e personagens da editora Marvel Comics. Seu primeiro título foi lançado em 2008, com Homem de Ferro. De lá para cá, 30 filmes do MCU foram apresentados – quantia que faz questionar quais deles são os melhores. Para matar essa curiosidade, o buscador e agregador de conteúdo de streaming JustWatch decidiu preparar uma lista com os mais buscados dentro da própria plataforma. Você confere o resultado no gráfico.

É válido destacar que a lista não foram considerou as séries derivadas do MCU. Também não há a inclusão de Guardiões da Galáxia Vol. 3, que foi lançado recentemente, em 4 de maio.

