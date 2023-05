Nos EUA, presidente da Câmara indica persistência de impasse sobre teto da dívida

15/05/2023 | 13:01



O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, indicou, nesta segunda-feira, 15, que as negociações entre democratas e republicanos por uma solução para o impasse do teto da dívida estão travadas. "Acho que estamos muito distantes", afirmou a repórteres.

McCarthy acusou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e aliados de "não levarem a sério" as discussões.

Segundo ele, os dois lados precisam fechar um acordo até o fim desta semana para assegurar a aprovação a tempo de uma legislação que eleve o limite da dívida pública. "Parece que eles democratas querem o calote", criticou.

Na última terça-feira, 9, McCarthy e Biden participaram de reunião com outros líderes do Congresso na Casa Branca, mas as conversas não tiveram progresso.

Um novo encontro marcado para a sexta-feira passada foi adiado e, segundo a imprensa norte-americana, acontecerá na terça-feira, 16.

O Departamento do Tesouro estima que, se o teto não for suspenso ou elevado antes de junho, os EUA podem ficar sem recursos para honrar obrigações financeiras.