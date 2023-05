Dívida das famílias nos EUA cresce 0,9% e alcança US$ 17,05 trilhões no 1º trimestre

15/05/2023 | 12:43



A dívida total das famílias nos Estados Unidos cresceu US$ 148 bilhões no primeiro trimestre deste ano, para US$ 17,05 trilhões, segundo pesquisa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, divulgada nesta segunda-feira, 15. O resultado representa um aumento de 0,9% em relação aos três meses anteriores.

O estudo mostra que o saldo das hipotecas, que são o maior componente da dívida das famílias, cresceu "modestamente", para US$ 12,04 trilhões, enquanto o de cartões de crédito ficou praticamente estável em US$ 986 bilhões.

As hipotecas recém-originadas, que incluem refinanciamento, caíram "acentuadamente" ao menor nível desde 2014, em US$ 324 bilhões no final de março.

A entidade informou ainda que parcela da dívida atual inadimplente aumentou para a maioria dos casos.

A taxa de transição de inadimplência para cartões de crédito e empréstimos para veículos aumentou 0,6 e 0,2 ponto porcentual, respectivamente.