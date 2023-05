Rafa Kalimann fala de reencontro com José Loreto e confessa que não conversou com ator

15/05/2023 | 12:10



Rafa Kalimann já mostrou que é super focada em tudo que se propõe e com o Dança dos Famosos não é nada diferente. Se desafiando em diversas novas atividades, a atriz conversou o jornal O Globo e confessou que não se importa de testar novas águas:

- Vou colocando desafios para mim mesma. Isso me alimenta. E é importante para que eu consiga saber se eu gosto ou não de algo. Como vou passar pela vida com opiniões formadas sobre coisas que não experimentei? Por muito tempo tive medo e fui muito preocupada com as opiniões dos outros. Eu me toquei que, fazendo ou não, suprindo expectativas ou não, o que interessava de fato é como eu estava me sentindo diante de tudo, e não o que iriam falar ou pensar.

Todo esse foco e energia, ela prometeu usar para permanecer no Dança dos Famosos após a repescagem que acontece no próximo domingo, dia 21. Mas não parou por aí! Lembra que Rafa protagonizou um encontro com o ex-namorado, José Loreto, no palco do programa? Ao que tudo indica, o momento não impactou nem um pouco a atriz.

- Eu já sabia que ele ia participar. Tentei não tirar o foco e a concentração e entender que ele é um jurado como qualquer outro que passa ali. Ainda mais que era um dia em que eu estava em grupo. Se eu errasse ou tirasse o foco, prejudicaria um amigo.

Perguntada se os dois conversaram após o reencontro, Rafa revelou que eles não tiveram mais nenhum contato. Vale lembrar que a atriz posou em clima de romance com o novo namorado, Antônio Bernardo Palhares, no último sábado, dia 13. Falando sobre a exposição que vive, a influenciadora contou:

- Aprendi a separar o que é vida pessoal e o que é vida profissional. Coloco isso em dois cenários que ficam bem claros para todo mundo que está perto de mim. Seja minha equipe, seja minha família... Hoje todos com quem me relaciono no dia a dia conseguem enxergar esses dois lugares. Facilita para todo mundo ter uma clareza da proporção de cada um e saber quais são as prioridades dentro de cada cenário. A gente vai entendendo as dificuldades que pode encontrar nessa exposição toda ou as alegrias que isso tudo traz.