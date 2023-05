Em meio a boatos de gravidez, Príncipe Harry e Meghan Markle são vistos juntos em restaurante de sushi

15/05/2023 | 12:10



Enquanto muitas pessoas teorizam se Meghan Markle está grávida ou não de seu terceiro filho, a duquesa de Sussex foi vista curtindo uma refeição com Príncipe Harry - e o local escolhido por eles pode ter derrubado as suspeitas de que serão papais novamente.

O casal real vestiu roupas leves e confortáveis para comer em um estabelecimento de sushi localizado próximo à sua residência em Montecito, nos Estados Unidos. Os dois estavam sorridentes ao deixar o restaurante, o que indica que devem ter aproveitado um belo banquete.

Segundo informações do TMZ, as suspeitas de gravidez podem ter sigo desmentidas indiretamente por Meghan. O local é conhecido por servir peixe cru e outros frutos do mar, tipos de comida que mulheres não comem durante a gestação por conta do risco que representa ao feto. Como ela foi com o marido em estabelecimento especializado em sushi, as chances que ela tenha ingerido frutos do mar são altas.

As suspeitas de que a duquesa de Sussex estaria esperando mais um herdeiro começaram após ela ser vista com uma saliência na região da barriga. Como ela estava usando roupas de caminhada, o volume pode ter sido gerado apenas por conta das peças que estava vestindo.

Os boatos ainda surgem pouco tempo depois da coroação do Rei Charles III. Apenas Harry compareceu à cerimônia, enquanto Meghan preferiu evitar a família real e não ir à Londres presenciar o momento.