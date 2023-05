Bruna Biancardi ganha presente de Neymar Jr. no Dia das Mães: Para a mamãe mais linda do mundo

15/05/2023 | 12:10



Apaixonadíssimos, Neymar Jr. e Brunca Biancardi não perdem a oportunidade de sempre mostrarem o carinho que sentem um pelo outro nas redes sociais e, no Dia das Mães, não seria diferente, né? Mesmo de longe, o jogador de futebol decidiu celebrar a data enviando vários presentes para a amada.

Através dos Stories no Instagram, a influenciadora, de 29 anos de idade, que está grávida do primeiro filho com o atleta. A modelo ganhou buquê de flores, café da manhã, chocolates e muitos cartões com mensagens fofinhas do amado.

No primeiro registro, Biancardi mostra que ganhou uma caixa de chocolates e um body infantil do time de futebol paulista, Palmeiras. Ela não chegou a escrever nenhuma legenda na publicação.

Já na sequência, Bruna mostrou que ganhou uma cestinha de café da manhã com muitos doces e pãezinhos, além de uma cartinha fofa:

Você carrega aí dentro todo nosso amor, todo nosso futuro. A mamãe mais linda desse mundo, te amo.

O último presente foi o que realmente chamou a atenção do público. Um arranjo de flores da designer Tetê Castanha que custou cerca de 820 reais. As flores estavam arrumadas em três potinhos que formavam a frase Você é muito especial. Fofo, né?

Na legenda, Bruna se derreteu e agradeceu todo o carinho que recebeu de Neymar:

Papai, de longe, se fez presente.