Já pensou em direcionar seu IR para uma causa social?

Da Redação

Do 33Giga



15/05/2023 | 11:56



Você sabia que pessoas físicas podem direcionar até 3% do Imposto de Renda (IR) devido (somente permitido para declaração no modelo completo e Darf – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, pago até 31 de maio) para uma instituição ou projeto social de sua confiança?

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

A destinação permite que parte do Imposto devido seja encaminhado diretamente para alguma Organização do 3º setor, como o Instituto Jô Clemente (IJC). Isso é possível sem que o contribuinte pague mais imposto nem que sua restituição seja reduzida. Os contribuintes poderão entregar a declaração de imposto de renda 2023 até 31 de maio, referente ao ano-base 2022.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Para colaborar, é bem simples. O Instituto Jô Clemente (IJC) coloca à disposição em seu site um passo a passo (clique aqui) com todas as orientações e, também, um modelo de Carta de Direcionamento, que deve ser preenchida e assinada após a doação.

Nesse ano, o IJC está captando para o projeto Orientar para Incluir, aprovado no FUMCAD-SP, que irá beneficiar 1.230 crianças e jovens com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e doenças raras atendidas no IJC.

“Existem muitas formas de contribuir com as causas sociais e a doação na hora da declaração do imposto de renda é algo fácil e sem burocracias. É um valor que será direcionado para atendimentos de pessoas que precisam muito de apoio social”, afirma Carla da Nóbrega, Gerente de Mobilização de Recursos do IJC.

Doação é sempre positiva

Segundo a Pesquisa Doação Brasil 2020, elaborada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), mais de 80% da sociedade acredita que o ato de doar faz diferença. Outro aspecto positivo do estudo é que a ideia de que o doador não deve falar que faz doações está perdendo força.

Em 2015, ela contava com a concordância de 84% da população e, em 2020, o percentual caiu para 69%. Este é um ponto especialmente importante porque falar sobre a doação estimula sua prática, traz inspiração, esclarece temores e desperta o interesse de outras pessoas.

Ainda de acordo com a pesquisa, a pandemia provocou mudanças nas prioridades dos brasileiros em relação às causas. Em 2015, saúde e crianças ocupavam os primeiros lugares na preferência. Já em 2020, o combate à fome e à pobreza foi citado por 43% dos brasileiros como a causa mais sensibilizadora, seguida por crianças, saúde e idosos.

Sobre o Instituto Jô Clemente??(IJC)?

O Instituto Jô Clemente (IJC) é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos que há mais de 62 anos promove saúde e qualidade de vida às pessoas com deficiência intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e doenças raras, além de apoiar a sua inclusão social e a defesa de direitos, disseminando conhecimento por meio de pesquisas científicas.

Com o pioneirismo e a inovação como premissas, propicia o desenvolvimento de habilidades e potencialidades que favoreçam a escolaridade e o emprego apoiado, além de oferecer assessoria jurídica às famílias sobre os direitos das pessoas com deficiência intelectual.

Pioneiro no Teste do Pezinho no Brasil e credenciado pelo Ministério da Saúde como Serviço de Referência em Triagem Neonatal, o Laboratório do Instituto Jô Clemente (IJC) é o maior do Brasil em número de exames realizados e oferece, atualmente, o Teste do Pezinho Ampliado na rede pública do município de São Paulo, contemplando o diagnóstico precoce de cerca de 50 doenças, incluindo dezenas de condições raras.

É também um centro de referência no tratamento de fenilcetonúria, deficiência de biotinidase e hipotireoidismo congênito, doenças detectadas no Teste do Pezinho que podem evoluir para a deficiência intelectual se não tratadas corretamente.

Além disso, o IJC produz e difunde conhecimento sobre deficiência intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e doenças raras. Um dos nossos focos é apoiar e desenvolver projetos de pesquisa aplicada, tecnológica e de inovação, em parceria com órgãos públicos ou privados e instituições de ensino e pesquisa, com o objetivo de gerar conhecimento para estudos, informações para as pessoas, produtos, serviços e novos modelos de negócio para a Organização.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 5080-7000 ou pelo site do IJC .