Motoristas de aplicativos realizam paralisação nacional nesta segunda-feira

Bianca Bellucci

Do 33Giga



15/05/2023 | 11:56



Nesta segunda-feira (15), motoristas de aplicativos de transporte e de entrega realizam uma paralisação nacional. Os profissionais reivindicam melhores condições de trabalho e de remuneração. Com adesão de usuários de serviços como Uber, 99 e iFood, a greve tem previsão para durar 24 horas, encerrando na terça-feira (16), às 4h.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A categoria reivindica que o valor das corridas seja de, ao menos, R$ 10. Também solicita aumento na quantia paga por quilômetro rodado e redução do percentual cobrado por viagem. De acordo com o Sindicato dos Prestadores de Serviço por Aplicativo do Rio (SindMobi), as empresas têm descontado até 60% das corridas.

Os motoristas ainda desejam uma cobrança adicional para cada parada solicitada pelo passageiro durante uma corrida. E pedem também segurança para trabalhar e fim dos banimentos das plataformas sem justificativa.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Nas redes sociais, há relatos de paralisações em diversas capitais brasileiras. Entre elas, estão: Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Palmas (TO), Salvador (BA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Teresina (PI). A greve não visa fechamento de vias nem manifestações nas sedes das plataformas. Mas a paralisação tem causado aumento de preços devido à tarifa dinâmica e também no tempo de espera.

É válido destacar que a paralisação nacional foi convocada por meio das redes sociais, com apoio da Federação dos Motoristas de Aplicativos do Brasil (Fembrapp).