Estimativa para relação dívida/PIB se mantém em 60,70% para 2023 no Focus do BC

15/05/2023 | 11:43



A projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o Produto Interno Bruto (PIB) para 2023 se manteve em 60,70%, na primeira semana de estabilidade, no Boletim Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira, 15, ante 61,30% de um mês antes.

Já a projeção para o déficit primário em 2023 continuou em 1,00% do PIB, de 1,00% quatro semanas antes. Para o déficit nominal este ano, a mediana também permaneceu em 7,80%, mesmo porcentual de um mês atrás.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

2024

Para o ano que vem, a projeção para a dívida líquida subiu de 64,10% para 64,20% do PIB, contra 64,50% de quatro semanas antes.

Em relação ao déficit primário esperado para 2024, a estimativa continuou em 0,80% do PIB, sendo que a meta prevista pelo governo é de resultado neutro (0% do PIB).

Da mesma forma, o déficit nominal projetado na Focus permaneceu em 7,00% do PIB. Há um mês, os porcentuais eram de 0,80% e 7,10% do PIB, nessa ordem.