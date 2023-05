Charge do dia

Sei

Diário do Grande ABC



15/05/2023 | 11:27



O Grande ABC encerrou o primeiro trimestre de 2023 com 14 obras atrasadas ou paralisadas, segundo o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). A maioria fica em São Bernardo, que contabiliza 11 pendências. Já Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra possuem um caso em cada. No mesmo período de 2022, eram oito obras, o que significa alta de 75%. Das 784 obras com problemas no Estado de São Paulo, 79% delas são do âmbito municipal (620 casos). Os dados foram colhidos até 11 de abril de 2023.