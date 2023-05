Palavra do Leitor

Da Redação



15/05/2023 | 11:22



Diário, 65 anos

O Diário é o melhor jornal do mundo e a melhor ferramenta de informação do Grande ABC. Eu só leio o Diário.

Alex Souza - do Facebook

Privatizações

Por mais otimista que queiramos ser, fica difícil acreditar num futuro próspero para o Brasil. O atual governo, ao invés de cortar despesas e equacionar as contas públicas, vai na contramão, inchando o estado. Lula disse com todas as letras que não haverá nenhuma privatização em seu governo, um anseio de grande parte da sociedade. Isso é um mau sinal. Podemos citar os Correios, por exemplo, que estavam na lista de privatizações (Economia, dia 12). No contexto atual, que sentido faz manter esta empresa como estatal com tantas empresas de entrega no mercado hoje? Num passado recente, os Correios e tantas outras estatais serviram de cabide de emprego e corrupção. É o que está se desenhando novamente. A Eletrobras foi privatizada e está caminhando para o fim do processo. O atual governo quer retroceder e cancelar a privatização consumada em 2022. Como assim, depois de tanto trabalho, estudos e aprovações dos órgãos competentes e do Congresso Nacional? Passar por cima da lei? Precisamos enxugar a máquina pública para sobrar dinheiro para investimentos, saneamento básico, educação, segurança e tantas outras necessidades básicas, e não aumentar a já estratosférica carga tributária do trabalhador para equilibrar as contas do governo. Este, com certeza, não é o caminho para que o País possa prosperar.

Mauri Fontes - Santo André

Saneamento básico

Lula em Salvador, no lançamento de lei Paulo Gustavo. Uma mulher do Quilombo do Rio dos Macacos subiu ao palco e, ajoelhada, disse: “meu povo está morrendo”, devido à falta de água e esgoto. Felizmente, a Câmara reprovou o inconsequente projeto de Lula para descaracterizar o saneamento básico cujo objetivo é amenizar a falta de água/esgoto a cerca de 50% da população brasileira (Política, dia 8). Graças a Deus o Congresso mostra que tem algum juízo</CS>.





Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Modo PT de governar

Nosso País não aguenta mais caminhar sem rumo! Porém, infelizmente, o Lula voltou! Diga-se pior! E, de forma cirúrgica, a jornalista Eliane Cantanhêde questiona: “O problema é falta de articulação política ou resistência a uma série de retrocesso?” Lógico que o atual presidente continua no buraco do retrocesso. Soberbo, jamais soube reconhecer os avanços de seus antecessores. Qualificava o melhor governo depois da redemocratização, o de FHC, de herança maldita. Seu PT, sob sua liderança, votou contra a criação do Bolsa Escola, que conseguiu a façanha de colocar 97% das crianças nas escolas. Porém, para dizer que era seu em 2003, no seu primeiro mandato sequestrou esse programa social para mudar seu nome para Bolsa Família. Agora, na rota retrógrada de governar, quer revogar a nova Lei das Estatais, de Michel Temer, que recuperou essas empresas públicas que quase foram quebradas na corrupção petista. Também, e de forma inconstitucional, deseja revogar a privatização da Eletrobrás, como também quis esculhambar o novo e avançado Marco do Saneamento Básico, que, em boa hora a Câmara, rejeitou. O Brasil, não merece mais caminhar na ribanceira do atraso.





Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Anistia

CCJ, Comissão de “Constituição” e Justiça da Câmara dos Deputados, vai desacatar a Constituição para anistiar as irregularidades cometidas por partidos na campanha eleitoral!

Tania Tavares - Capital