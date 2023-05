Claudia Raia fala sobre emoção de ser mãe aos 56 anos de idade: - Ele é meu milagrinho

15/05/2023 | 10:11



Para celebrar O Dia das Mães, Claudia Raia concedeu uma entrevista ao Fantástico e falou sobre a alegria de passar a data com o recém-nascido Luca, fruto do relacionamento com Jarbas Homem de Mello. A atriz ficou grávida do terceiro filho enquanto enfrentava a menopausa aos 55 anos de idade.

Durante a conversa com Renata Ceribelli, a artista contou que Enzo e Sophia, que são os padrinhos de irmão mais novo, estão apaixonados pelo pequeno. Ao falar sobre os sentimentos em relação ao momento atual, contou:

- Mais que um recomeço de vida, é uma grande injeção, de querer estar viva, de querer estar saudável, de querer criar o teu filho. Ser mãe, sem dúvida nenhuma, é o melhor personagem. Eu acho que é o que eu melhor desempenho, sabe?

E adicionou que Luca veio para trazer aprendizados:

- Tudo. Me ensinar a ter paciência, a ter calma, a ter serenidade. Você olha para ele, ele é a paz em pessoa, sabe? Ele é meu milagrinho.

Claudia também revelou que sentiu pânico e teve dificuldade para dormir quando entrou no terceiro trimestre da gravidez:

- Depois dos seis meses foi um pouco conturbado, eu tive um pouco de pânico, eu não dormia, eu tive insônia, tonturas absurdas. Tinha uma pata de elefante que eu sentia no meu peito. Eu nunca fui ao psiquiatra, nunca tomei remédio para dormir e tive que tomar remédio para dormir. Inconscientemente foi chegando a hora e eu fui panicando, não por conta do parto nem de nada. Eu acho que foi pela própria situação, veio tardiamente esse medo.