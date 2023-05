Participantes são selecionados para a prova que definirá a Zona de Risco; veja o que rolou durante a madrugada em A Grande Conquista

15/05/2023 | 10:10



Eita que a madrugada foi agitada! Os participantes de A Grande Conquista tiveram mais uma chance de ganhar a torcida do público e escapar da Zona de Risco. No programa do último domingo, dia 14, eles participaram de uma dinâmica, na qual deveriam apontar aqueles que deveriam ir para mansão e aqueles que mereciam ser eliminados.

Ao final, os menos citados pelos colegas estariam direto no grupo que vai participar da prova que definirá a zona de risco.

E daí para frente, foi só para trás. A treta se instaurou na casa e rolou muito bate-boca.

Com isso, os participantes que participarão da próxima prova serão: Blade, Camilla, Day, Dicesar, Erika, Gyselle, Gus, Lary, MC M10, Medrado, Natália, Nick, Poder e Tati. Além disso, os donos também puderam indicar participantes, e acabaram mandando: Cleyton, Erick, Murillo, Victoria, Ray, Gabriel e Tiago.

Eita! Quem será que estará na próxima zona de risco?