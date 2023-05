Região oferece 257 vagas de emprego

Da Redação



15/05/2023 | 10:12



Os centros públicos de emprego e renda do Grande ABC disponibilizam 257 vagas de emprego para esta semana. Santo André, com 150, é o município que tem maior oferta. Seguido por Mauá (48), Diadema (44) e Ribeirão Pires (15). São Bernardo e São Caetano não informaram e Rio Grande da Serra não tem nenhuma oportunidade.

Em Santo André, cuja inscrição deve ser feita pelo aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br, ou presencialmente, com agendamento pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, os destaques são 30 vagas para controlador de acesso, 20 para zelador, 18 para ajudante e 16 para costureiras.

Em Mauá, destaques para fiscal de piso (atendente) dez postos, e ajudante geral, com nove. Os interessados devem ir no CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O sistema é atualizado a cada semana e, mesmo que o posto já tenha sido preenchido ou ele não se encaixe no perfil, seu currículo é cadastrado no banco de empregos.

Em Diadema, os candidatos devem acessar o site https://emprega.diadema.sp.gov.br/para verificar as vagas disponíveis e efetuar o cadastro de interesse.

Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento Ao Trabalhador) funciona na Rua Capitão José Gallo, 55, no Centro.