INSS volta a pedir que Justiça suspenda a revisão da vida toda

Caio Prates

do Portal Providência Total



15/05/2023 | 10:02



Em mais um capítulo da novela que vem se tornando o pagamento da revisão da vida toda para os aposentados e pensionistas do INSS (Instituo Nacional do Seguro Social), a AGU (Advocacia-Geral da União) apresentou ao Supremo Tribunal Federal, embargos de declaração com o objetivo de esclarecer alguns pontos sobre a tese definida pela Corte durante o julgamento do tema para que seja conferida mais segurança jurídica aos pagamentos.

A AGU também pediu uma modulação dos efeitos da decisão e solicitou a suspensão de todos os processos. Na visão de especialistas a União está fazendo uma manobra jurídica que vai prejudicar milhares de aposentados, muitos doentes e com idades avançadas, que aguardam ansiosamente o aumento de suas aposentadorias.

João Badari, especialista em direito previdenciário e sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados, rebate o pedido de modulação da AGU e frisa que que tal movimento jurídico criará uma grande insegurança jurídica, além de ser contrário ao princípio da justiça social.

“É importante deixar claro que tudo que a AGU está pedindo nos embargos já foi discutido e extensamente debatido durante todo o processo da revisão da vida toda nas cortes superiores e, principalmente no STF. Sem dúvidas, a modulação de efeitos e completamente contra a segurança jurídica e o interesse social e neste caso esse pedido vai no sentido oposto da proteção social. Ou seja, o que se pede criará mais insegurança jurídica e injustiça social”, alerta o especialista.

A revisão da vida toda foi reconhecida pelo STF em 1º de dezembro de 2022, por meio do seu pleno, e foi garantida aos segurados do INSS a correção de uma ilegalidade cometida por mais de 20 anos. Muitos aposentados foram prejudicados em seus cálculos, e a Corte Superior decidiu que estes poderiam melhorar suas aposentadorias com a inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994 (início do Plano Real).

“O INSS ao opor os embargos de declaração traz argumentos que já foram decididos pela mais alta Corte do país, ele busca rediscutir a matéria por meio de uma peça processual que não possui esta finalidade legal. Além de entender que o STF foi omisso em pontos que estão claros no acórdão, com o intuito de protelar ainda mais o processo a seu favor. Requerer modulação de efeitos é ir contra a função deste instituto, pois não houve modificação jurisprudencial, não existe alegação de inconstitucionalidade no decidido e mais: vai contra a segurança jurídica e o interesse social, que são a base das modulações. Esperamos que o STF entenda a má fé processual utilizada pelo INSS no processo”, defende o advogado Murilo Aith.