Waze: veja as novidades que chegam ao app

Na última semana, o Waze anunciou três novas atualizações para os usuários. Entre os destaques, suporte a carros elétricos. Confira, abaixo, as novidades.

Suporte para veículos elétricos

Após o lançamento para celular em março, o Waze anunciou o suporte para veículos elétricos no Android Auto, Google Built-in e Apple Carplay.

A atualização oferece informações atualizadas sobre as estações de recarga, ajudando os usuários a encontrar as estações de recarga corretas, dependendo do tipo de carro ou de plugin.

Nos próximos meses, os motoristas no Brasil verão mais estações de recarga no mapa do Waze em suas áreas locais, verificadas pela Comunidade Waze no Brasil.

App disponível para todos os automóveis com Google Built-in

O Waze estará disponível para um número ainda maior de motoristas, que podem experimentar o melhor da navegação, das rotas e dos alertas em tempo real diretamente na tela embutida do carro, sem a necessidade de um smartphone.

O Waze não estará disponível para todos os veículos que suportam o sistema Android Automotive com o Google incorporado.

Estudo de caso Car App Library

Para ajudar desenvolvedores a aprenderem a criar uma experiência incorporada no Android Auto, o Waze compartilhará como trabalhou com a Car App Library (CAL) do Android, criando o Waze do zero para o Google Built-in (Serviços Automotivos do Google).