Política apropriada é esperar e ver efeitos de aperto monetário até agora, diz dirigente do Fed

15/05/2023 | 09:33



O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta segunda-feira, 15, que a política apropriada do Fed é esperar e verificar os efeitos dos aumentos de juros que implementou até agora.

No último dia 3, o Fed elevou seus juros básicos em 25 pontos-base, mas também sinalizou uma possível pausa no ciclo de aperto monetário iniciado em março do ano passado.

Em entrevista à emissora CNBC, Bostic acrescentou, porém, que o viés do Fed seria elevar os juros "um pouco mais", embora as taxas já estejam no nível que ele projetava, uma vez que a inflação segue alta e "não deverá cair rapidamente".

"Ainda há uma longa distância a percorrer no que diz respeito à inflação", afirmou o dirigente do Fed.

Bostic previu ainda que o Fed não deverá considerar cortes de juros até "bem adiante em 2024" e que uma eventual recessão nos EUA "não será longa ou profunda".