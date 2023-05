Justiça do Trabalho faz audiência sobre demissões na saúde

Wilson Moço

do Diário do Grande ABC



15/05/2023 | 09:24



Presidente do SindSaúde ABC, o sindicato da categoria no Grande ABC, Almir Rogério da Silva, o Mizito, disse que o TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) aceitou pedido da entidade para audiência de conciliação, que será realizada hoje, a partir das 16h, de forma virtual. Na pauta, a reintegração dos profissionais já demitidos e interrupção do processo de cortes em curso, que pode atingir até 500 funcionários da área de saúde de São Bernardo ligados à FUABC (Fundação do ABC), gestora do Complexo Hospitalar de São Bernardo.

O resultado da audiência poderá ser divulgado pelas redes sociais da entidade logo que encerrada, desde que o TRT-2 autorize a divulgação do que foi discutido. “Geralmente, nessas audiências, o juiz impõe sigilo, mas vamos pedir para que isso não seja determinado no que estamos tratando, porque é de interesse público, é a saúde da população, dos tralhadores, o direito dos profissionais da saúde da Fundação do ABC em São Bernardo que estão sendo lesados”, comentou Mizito.

O dirigente recorreu ao TRT no dia seguinte à realização de assembleia, semana passada, que reuniu funcionários demitidos e da ativa na sede da entidade, em Santo André. No encontro, foram aprovados aviso de greve e manifestação marcada para amanhã, a partir das 8h, na frente da Secretaria de Saúde de São Bernardo, sob gestão de Geraldo Reple Sobrinho desde a posse do prefeito Orlando Morando (PSDB) para o primeiro mandato, em 2017.

Pesou também na decisão de buscar apoio na Justiça do Trabalho o fato de a FUABC e a Prefeitura de São Bernardo se negarem ao diálogo e também responder a questionamentos em relação às demissões e problemas na área da saúde do município. “Já que a Fundação não responde aos nossos ofícios, vai ter de explicar para desembargador, juiz, Ministério Publico por que está cometendo essas atrocidades na saúde de São Bernardo”, reclamou.

Entre os problemas relatados pelo Diário em série de reportagens, falta de médicos, de remédios, demora na marcação de consultas, exames e cirurgias, álém de problemas estruturais em unidades de saúde.