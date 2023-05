Projeção para IPCA de 2023 passa de 6,02% para 6,03% no Focus do BC

15/05/2023 | 09:17



Monitoradas atentamente pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, as projeções para a inflação oscilaram pouco no Boletim Focus desta semana, conforme divulgação desta segunda-feira, 15, realizada pelo BC. A expectativa para o IPCA deste ano na Focus passou de 6,02% para 6,03%, numa leve aceleração após uma semana de redução. Um mês antes, a mediana era de 6,01%. Para 2024, ano em que o Banco Central mira na estratégia de convergência da inflação para a meta, a projeção passou de 4,16% para 4,15%, contra 4,18% de quatro semanas atrás.

Considerando somente as 63 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2023 cedeu de 6,01% para 6,00%. Para 2024, caiu de 4,20% para 4,12%, considerando 61 atualizações no período.

Apesar da queda nesta semana, a mediana na Focus para a inflação oficial em 2023 segue acima do teto da meta (4,75%), apontando para o terceiro ano de descumprimento do mandato principal do Banco Central, após 2021 e 2022. Para 2024, a mediana já está acima do centro da meta (3,00%), mas ainda dentro do intervalo de tolerância, que vai até 4,50%.

A mediana para o IPCA de 2025 seguiu em 4,00%, repetindo a taxa de quatro semanas atrás. A estimativa para o IPCA de 2026 também continuou em 4,00%, mesmo porcentual de um mês antes. A meta para 2025 é de 3,00% (margem de 1,50% a 4,50%). Ainda não há objetivo definido para 2026, que será discutido na reunião de junho do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) deste mês, o BC manteve suas projeções para a inflação no cenário de referência com estimativas de 5,8% em 2023 e 3,6% para 2024. Em um cenário alternativo, em que a Selic fica estável por todo o horizonte relevante, as projeções da autoridade são de 5,7% para 2023 e 2,9% para 2024.