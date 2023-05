O sentimento do morador hoje é de que Rio Grande não tem prefeito, diz Akira

Da Redação



15/05/2023



Faltaram exatos 431 votos para que o então vereador Akira Auriani (PSB) virasse prefeito de Rio Grande da Serra em 2020. Ele recebeu 8.225 votos, contra 8.656 atribuídos a Claudinho da Geladeira que sofreu processo de impeachment em julho de 2022 sob acusação de corrupção no governo, entregando a gestão para a então vice Penha Fumagalli, atualmente no PSD).

Mas, para Akira, a vitória do grupo adversário penalizou o morador. “Não existe hoje um planejamento de ações. Hoje há uma prefeita e várias subprefeituras, com cada secretário agindo de maneira diferente”, afirmou. “O sentimento hoje nas ruas é de que Rio Grande da Serra não tem prefeito, não tem quem comande a cidade”, completou.

Para o ex-vereador, o processo de impeachment do ex-prefeito não foi democrático. “A cidade compreende que houve um golpe, que ele foi eleito, mas também enxergou quem era Claudinho da Geladeira, que cometeu muitos erros. Ele sempre sonhou em ser prefeito da cidade, mas não se preparou para isso”, afirmou.

Deixando de lado o retrovisor, Akira afirma que hoje o maior problema de Rio Grande da Serra é a falta de estrutura na saúde. “A população reclama muito da precariedade no setor, não pelo atendimento dos funcionários, mas pela falta de uma estratura adequada nos equipamentos de saúde.”

Para o ex-vereador, que é empresário, outro ponto que deve estar no horizonte dos governantes da cidade é a geração de oportunidadaes. “Hoje não há oportunidades de trabalho, de formação de profissionais em Rio Grande. É importante investir nas pessoas. Isso vai ajudar o comércio a crescer e o município a se desenvolver.”

Akira também citou duas lideranças políticas como referências em sua trajetória: o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e o deputado federal Alex Manente (Cidadania). “A ótima gestão do Paulo chega nas outras cidades e hoje ele é a principal liderança do Grande ABC. Sempre estive muito próximo e aprendi muito com ele sobre administração”, disse o ex-prefeiturável de Rio Grande da Serra.

No caso de Alex, ele aponta a expressão fora das fronteiras da região. “O Alex é uma grande liderança nacional. Hoje ele tem essa força federal, que é muito importante. Com o baixo orçamento da cidade, é fundamental ter representantes que garantam recursos, e o deputado Alex enviou muitas emendas para Rio Grande.”

Akira também demonstra boa expectativa com o mandato da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), no sentido de garantir verbas e convênios estaduais para a cidade. “Apoiamos muito Alex e Ana Carolina na eleição do ano passado, e os dois tiveram uma votação expressiva no município. Se hoje estou preparado para disputar a eleição a prefeito no ano que vem, tenho certeza que irei contar com eles.”