Gisele Bündchen reage à publicação de Tom Brady em homenagem ao Dia das Mães

15/05/2023 | 09:11



O casamento acabou, mas a parceria continua? Parece que sim. No último domingo, dia 14, Tom Brady usou as redes sociais para homenagear Gisele Bündchen pelo o Dia das Mães. O ex-jogador de futebol norte-americano publicou um carrossel de fotos da modelo com os filhos do casal, Vivian e Benjamin.

Feliz Dia das Mães para todas essas mulheres incríveis que deram tanto à nossa família ao longo de suas vidas. Obrigado a todas por seu amor, compaixão e bondade, e por dar um exemplo tão incrível para todos os nossos pequeninos. Somos todos muito gratos por esse apoio e por nos ajudar a alcançar nossos sonhos. Desejo a todas as mães do mundo um dia especial ao lado das pessoas que mais as amam, escreveu na legenda.

Gisele, por sua vez, reagiu ao gesto do ex-marido com um emoji de coração. A modelo e o atleta estavam juntos desde 2006 e anunciaram o divórcio em outubro de 2022.